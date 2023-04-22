Махачкалинское «Динамо» разгромило «Енисей» в матче Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Низовцевым (Нижний Новгород). «Динамо» одержало победу со счётом 3:0.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Владимир Ковачевич, Ражаб Магомедов и Никита Глушков. С 32-й минуты «Енисей» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Никиты Глушкова.
«Енисей» занимает третье место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 28 матчей. «Динамо» находится на шестой строчке, заработав 40 очков.
В параллельном матче встречались московская «Родина» и челнинский «КАМАЗ». Команды играли на стадионе «Авангард» в Домодедово. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Итоговый счёт — 2:2.
На четвёртой минуте счёт открыл полузащитник «Родины» Ната Уэсли. На 23-й минуте полузащитник гостей Юрий Кириллов забил ответный мяч. Форвард Иван Тимошенко вывел хозяев вперёд на 55-й минуте, но нападающий «КАМАЗа» Александр Щербатюк на 84-й минуте сравнял счёт.
«КАМАЗ» (37) занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, «Родина» (36) — 12-е. Лидирует калининградская «Балтика» (54).
- 22 апреля 2023
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