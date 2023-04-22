Александр Рязанцев считает, что у «Торпедо» ещё есть шансы остаться в РПЛ

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (2:4), а также заявил, что у автозаводцев есть шансы остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

«После пенальти была ничейная игра. Но мы провалили этот отрезок. «Химки» в течение восьми минут забили три гола или что-то вроде того.

Думаю, что «Химки» и мы боремся больше с «Факелом» и «Пари НН». Конечно, каждые очки важны. Но шансы по-прежнему остаются. Каждое очко нужно: и ничьи, и победы. Но у нас впереди есть ещё семь игр.

Не хотелось бы думать о приближении вылета. У нас ещё есть возможность остаться в РПЛ. Мы должны сконцентрироваться на оставшихся матчах и попытаться заработать максимальное количество очков.

Если «Торпедо» вылетит, готов ли остаться в ФНЛ? У меня контракт до конца сезона. Всё будем обсуждать уже после», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.