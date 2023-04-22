Александр Рязанцев считает, что у «Торпедо» ещё есть шансы остаться в РПЛ

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (2:4), а также заявил, что у автозаводцев есть шансы остаться в высшем дивизионе чемпионата России.
«После пенальти была ничейная игра. Но мы провалили этот отрезок. «Химки» в течение восьми минут забили три гола или что-то вроде того.
Думаю, что «Химки» и мы боремся больше с «Факелом» и «Пари НН». Конечно, каждые очки важны. Но шансы по-прежнему остаются. Каждое очко нужно: и ничьи, и победы. Но у нас впереди есть ещё семь игр.
Не хотелось бы думать о приближении вылета. У нас ещё есть возможность остаться в РПЛ. Мы должны сконцентрироваться на оставшихся матчах и попытаться заработать максимальное количество очков.
Если «Торпедо» вылетит, готов ли остаться в ФНЛ? У меня контракт до конца сезона. Всё будем обсуждать уже после», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 22 апреля 2023
-
16:57
-
16:55
-
16:55
-
16:50
-
16:48
-
16:42
-
16:36
-
16:32
-
16:28
-
16:24
-
16:15
-
16:11
-
16:06
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:51
-
15:29
-
15:27
-
15:26
-
15:26
-
15:21
-
15:16
-
15:15
-
15:14
-
15:06
-
14:56
-
14:49
-
14:45
-
14:39
-
14:35
-
14:27
-
14:23
-
14:17
-
14:14