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90min: «Ювентус», «Милан» и «Интер» проявляют интерес к Магуайру

90min: «Ювентус», «Милан» и «Интер» проявляют интерес к Магуайру
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Итальянские клубы проявляют интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру. Об этом сообщает 90min.

Магуайр может стать одним из нескольких игроков «Юнайтед», которые покинут клуб в начале следующего сезона. «Ювентус», «Милан» и «Интер» готовы взять защитника в аренду с опцией последующего выкупа. Этот вариант не является для манкунианцев оптимальным, однако клуб может пойти на сделку ради того, чтобы не нарушать финансовый фэйр-плей.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Магуайр принял участие в 13 матчах в составе «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн. Завтра, 23 апреля, его команде предстоит встретиться с «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии.

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