90min: «Ювентус», «Милан» и «Интер» проявляют интерес к Магуайру
Поделиться
Итальянские клубы проявляют интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру. Об этом сообщает 90min.
Магуайр может стать одним из нескольких игроков «Юнайтед», которые покинут клуб в начале следующего сезона. «Ювентус», «Милан» и «Интер» готовы взять защитника в аренду с опцией последующего выкупа. Этот вариант не является для манкунианцев оптимальным, однако клуб может пойти на сделку ради того, чтобы не нарушать финансовый фэйр-плей.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Магуайр принял участие в 13 матчах в составе «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн. Завтра, 23 апреля, его команде предстоит встретиться с «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии.
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
18:39
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:08
-
18:06
-
17:59
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:52
-
17:45
-
17:39
-
17:36
-
17:28
-
17:24
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:57
-
16:55
-
16:55
-
16:50
-
16:48
-
16:42
-
16:36
-
16:32
-
16:28
-
16:24
-
16:15
-
16:11
Партнерский контент