Романо: «Барселона» близка к приобретению Карраско за € 20 млн

У «Барселоны» есть возможность подписать полузащитника «Атлетико» Янника Феррейру Карраско за сумму, близкую к € 20 млн, в летнее трансферное окно.
Главный тренер каталонцев Хави выразил восхищение бельгийцем.
«Карраско – великий игрок. Он много работает, потому что иногда ему приходится прикрывать весь левый фланг. Он трудолюбивый, вовлечённый и щедрый», – цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не намерена платить за Карраско больше обговорённых заранее € 9 млн и рассмотрит другие варианты усиления состава, если «Атлетико» будет стоять на своём.
В текущем сезоне Ла Лиги бельгиец провёл в составе мадридского клуба 27 матчей, в которых сумел отметиться тремя голами и двумя результативными передачами.
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