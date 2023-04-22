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Романо: «Барселона» близка к приобретению Карраско за € 20 млн

Романо: «Барселона» близка к приобретению Карраско за € 20 млн
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У «Барселоны» есть возможность подписать полузащитника «Атлетико» Янника Феррейру Карраско за сумму, близкую к € 20 млн, в летнее трансферное окно.

Главный тренер каталонцев Хави выразил восхищение бельгийцем.

«Карраско – великий игрок. Он много работает, потому что иногда ему приходится прикрывать весь левый фланг. Он трудолюбивый, вовлечённый и щедрый», – цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не намерена платить за Карраско больше обговорённых заранее € 9 млн и рассмотрит другие варианты усиления состава, если «Атлетико» будет стоять на своём.

В текущем сезоне Ла Лиги бельгиец провёл в составе мадридского клуба 27 матчей, в которых сумел отметиться тремя голами и двумя результативными передачами.

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