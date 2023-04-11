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«Барселона» намерена выкупить Карраско у «Атлетико» за € 9 млн, мадридцы хотят больше

«Барселона» хочет выкупить у мадридского «Атлетико» бельгийского полузащитника Янника Феррейра Карраско. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в каталонском клубе надеются найти способ подписать контракт с Карраско, несмотря на ограничения, накладываемые на «Барселону» финансовым фэйр-плей. Бельгиец привлёк каталонцев своим умением создавать опасные моменты у ворот соперников.

По соглашению о переходе из «Барселоны» в «Атлетико» нападающего Мемфиса Депая каталонцы могут выкупить у «матрасников» Карраско за € 9 млн, однако мадридцы настаивают на сумме в € 18 млн.

«Барселона» не намерена платить больше обговорённых заранее € 9 млн и рассмотрит другие варианты усиления состава, если «Атлетико» будет стоять на своём.

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