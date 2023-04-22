Гол на 90+2-й минуте принёс «Алании» победу над «Шинником» в матче Первой лиги

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Шинник» в Ярославле прошёл матч 28-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Шинник» и владикавказская «Алания». Финальный свисток Сергея Куликова зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на счету Батраза Гурциева, который отличился на 90+2-й минуте.
«Шинник» с 36 очками остаётся на 11-м месте турнирной таблицы. В следующем туре команда Вадима Евсеева сыграет на выезде с «Велесом», а затем встретится дома с астраханским «Волгарём». У «Алании» 48 очков и третье место в турнирной таблице. В предстоящем туре команду ждёт матч с тульским «Арсеналом», а затем она отправится на выезд на матч с клубом «СКА-Хабаровск».
Обслуживала матч «Шинник» — «Алания» бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым. Помогали ему Фёдор Валявин и Руслан Шекемов. Резервный судья — Илья Бугров.
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