Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: гости дважды отыгрались, уступая по ходу матча

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: гости дважды отыгрались, уступая по ходу матча
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
22 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2-й тайм
3 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Жота – 47'   1:1 Н. Уильямс – 51'   2:1 Жота – 55'   2:2 Гиббс-Уайт – 67'   3:2 Салах – 70'

«Ноттингем» дважды отыгрывался, уступая по ходу второго тайма. На голы форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты гости ответили точными ударами Неко Уильямса и Моргана Гиббса-Уайта.

Первый тайм завершился ничейным исходом – 0:0.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ноттингем Форест» дома обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победу хозяевам принёс нигерийский нападающий Тайво Авонийи.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 30 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 18-й строчке, заработав 27 очков после 31 игры. Лидирует «Арсенал» (75).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023