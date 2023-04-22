«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: гости дважды отыгрались, уступая по ходу матча

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ноттингем» дважды отыгрывался, уступая по ходу второго тайма. На голы форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты гости ответили точными ударами Неко Уильямса и Моргана Гиббса-Уайта.
Первый тайм завершился ничейным исходом – 0:0.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ноттингем Форест» дома обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победу хозяевам принёс нигерийский нападающий Тайво Авонийи.
«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 30 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 18-й строчке, заработав 27 очков после 31 игры. Лидирует «Арсенал» (75).
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