«Ливерпуль» дома дожал «Ноттингем Форест». Прервалась победная серия «Астон Виллы»

Завершились матчи 32-го тура английской Премьер-лиги. В центральной игре дня встречались «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Матч состоялся на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Победу со счётом 3:2 одержала команда Юргена Клоппа.
Первый тайм завершился ничейным исходом – 0:0. После этого команды выдали результативную вторую половину, в которой было забито пять голов.
«Ливерпуль» дважды вёл в счёте, однако «Ноттингем» методично отыгрывался. На голы форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты гости ответили точными ударами Неко Уильямса и Моргана Гиббс-Уайта.
На 70-й минуте Мохамед Салах в третий раз вывел «Ливерпуль» вперёд, отличившись с передачи Трента Александер-Арнольда. До финального свистка счёт остался неизменным. Итоговая победа мерсисайдцев – 3:2.
«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери в гостях не сумела обыграть «Брентфорд» – 1:1. Форвард лондонской команды Айван Тони на 60-й минуте открыл счёт в матче. Однако в самой концовке игры полузащитник «Виллы» Дуглас Луис восстановил равновесие. Таким образом, прервалась победная серия подопечных Эмери, которая продолжалась пять матчей.
В ещё одной игре 32-го тура «Эвертон» в гостях не сумел одолеть «Кристал Пэлас», который остался в меньшинстве на 80-й минуте. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.
- 22 апреля 2023
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