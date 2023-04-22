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«Ливерпуль» дома дожал «Ноттингем Форест». Прервалась победная серия «Астон Виллы»

«Ливерпуль» дома дожал «Ноттингем Форест». Прервалась победная серия «Астон Виллы»
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Завершились матчи 32-го тура английской Премьер-лиги. В центральной игре дня встречались «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Матч состоялся на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Победу со счётом 3:2 одержала команда Юргена Клоппа.

Первый тайм завершился ничейным исходом – 0:0. После этого команды выдали результативную вторую половину, в которой было забито пять голов.

«Ливерпуль» дважды вёл в счёте, однако «Ноттингем» методично отыгрывался. На голы форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты гости ответили точными ударами Неко Уильямса и Моргана Гиббс-Уайта.

На 70-й минуте Мохамед Салах в третий раз вывел «Ливерпуль» вперёд, отличившись с передачи Трента Александер-Арнольда. До финального свистка счёт остался неизменным. Итоговая победа мерсисайдцев – 3:2.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
22 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Жота – 47'   1:1 Н. Уильямс – 51'   2:1 Жота – 55'   2:2 Гиббс-Уайт – 67'   3:2 Салах – 70'

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери в гостях не сумела обыграть «Брентфорд» – 1:1. Форвард лондонской команды Айван Тони на 60-й минуте открыл счёт в матче. Однако в самой концовке игры полузащитник «Виллы» Дуглас Луис восстановил равновесие. Таким образом, прервалась победная серия подопечных Эмери, которая продолжалась пять матчей.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
22 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Тони – 65'   1:1 Луис – 87'

В ещё одной игре 32-го тура «Эвертон» в гостях не сумел одолеть «Кристал Пэлас», который остался в меньшинстве на 80-й минуте. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
22 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль
Удаления: нет / Холгейт – 80'
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