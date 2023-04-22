Мерсон — о «Челси»: назначить нового тренера нужно сейчас. Мне нравится Почеттино

Спортивный журналист Пол Мерсон высказался насчёт необходимости лондонского «Челси» назначить нового тренера до конца сезона-2022/2023.

«Можно было позвать Лэмпарда ради Лиги чемпионов, только тогда ещё были шансы её выиграть, но теперь клуб оттуда вылетел.

Не в обиду Фрэнку, но нужно пригласить нового тренера прямо сейчас, чтобы он успел провести время с командой и посмотрел, кто лишний и в ком не будет необходимости.

Новый тренер начнёт работу ориентировочно 1 июля, и времени будет недостаточно. Ему нужно во всём разобраться и начать предсезонку с 22–23 футболистами. Нужно попросить руководство клуба избавиться от тех, кто не нужен, любой ценой.

Я слышал про вариант с Почеттино. Мне он нравится, но он работал в «Тоттенхэме». Владелец должен это учесть. Это как если бы кто-то из «Янкис» собрался играть за «Метс» (бейсбольные клубы из Нью-Йорка. – Прим. «Чемпионата»). Такого не должно быть», – приводит слова Мерсона Sky Sports.