Мерсон — о «Челси»: назначить нового тренера нужно сейчас. Мне нравится Почеттино

Спортивный журналист Пол Мерсон высказался насчёт необходимости лондонского «Челси» назначить нового тренера до конца сезона-2022/2023.
«Можно было позвать Лэмпарда ради Лиги чемпионов, только тогда ещё были шансы её выиграть, но теперь клуб оттуда вылетел.
Не в обиду Фрэнку, но нужно пригласить нового тренера прямо сейчас, чтобы он успел провести время с командой и посмотрел, кто лишний и в ком не будет необходимости.
Новый тренер начнёт работу ориентировочно 1 июля, и времени будет недостаточно. Ему нужно во всём разобраться и начать предсезонку с 22–23 футболистами. Нужно попросить руководство клуба избавиться от тех, кто не нужен, любой ценой.
Я слышал про вариант с Почеттино. Мне он нравится, но он работал в «Тоттенхэме». Владелец должен это учесть. Это как если бы кто-то из «Янкис» собрался играть за «Метс» (бейсбольные клубы из Нью-Йорка. – Прим. «Чемпионата»). Такого не должно быть», – приводит слова Мерсона Sky Sports.
- 22 апреля 2023
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