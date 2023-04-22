«Челси» и Почеттино обсуждают срок назначения и трансферы

Руководство «Челси» и тренер Маурисио Почеттино обсуждают трансферы и срок назначения. Переговоры лондонского клуба с аргентинцем продвинулись дальше, чем с другими тренерами, сообщает The Independent.
«Челси» и Почеттино уже обсуждают, когда тренер сможет приступить к работе. Скорее всего, это случится сразу после окончания текущего сезона.
51-летний Почеттино впечатлил совладельцев «Челси» чётким видением развития клуба. Так как переговоры между клубом и тренером достигли завершающей стадии, стороны уже приступили к обсуждению возможных летних трансферов.
На данный момент нет гарантий, что именно аргентинский специалист возглавит «Челси», однако переговоры с ним находятся на более продвинутой стадии, чем с другими кандидатами.
Ещё одна приоритетная цель лондонцев после отказа Юлиана Нагельсмана – бельгиец Венсан Компани. Однако предполагается, что он не сможет расстаться с «Бёрнли» до июля.
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