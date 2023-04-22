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«Боруссия» Д разгромила «Айнтрахт» и возглавила таблицу Бундеслиги

«Боруссия» Д разгромила «Айнтрахт» и возглавила таблицу Бундеслиги
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Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Боруссия» Дортмунд принимала «Айнтрахт» Франкфурт. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 19-й минуте Джуд Беллингем вывел «Боруссию» вперёд. Спустя пять минут Дониэлл Мален удвоил преимущество команды. В концовке первого тайма Матс Хуммельс довёл счёт до разгромного, а на 66-й минуте Мален забил свой второй гол.

Победа позволила «Боруссии» выйти на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. Команда набрала 60 очков в 29 матчах и за пять туров до конца чемпионата опережает «Баварию» на один балл. «Айнтрахт» располагается на девятом месте с 42 очками. В следующем туре «Боруссия» сыграет с «Бохумом», а «Айнтрахт» — с «Аугсбургом».

Германия - Бундеслига. 29-й тур
22 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Беллингем – 19'   2:0 Мален – 24'   3:0 Хуммельс – 41'   4:0 Мален – 66'
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