«Боруссия» Д разгромила «Айнтрахт» и возглавила таблицу Бундеслиги
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Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Боруссия» Дортмунд принимала «Айнтрахт» Франкфурт. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 19-й минуте Джуд Беллингем вывел «Боруссию» вперёд. Спустя пять минут Дониэлл Мален удвоил преимущество команды. В концовке первого тайма Матс Хуммельс довёл счёт до разгромного, а на 66-й минуте Мален забил свой второй гол.
Победа позволила «Боруссии» выйти на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. Команда набрала 60 очков в 29 матчах и за пять туров до конца чемпионата опережает «Баварию» на один балл. «Айнтрахт» располагается на девятом месте с 42 очками. В следующем туре «Боруссия» сыграет с «Бохумом», а «Айнтрахт» — с «Аугсбургом».
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