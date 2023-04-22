Главный тренер «Динамо» Йоканович согласился с назначенным пенальти в пользу «Зенита»
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал назначение пенальти в пользу санкт-петербургского «Зенита» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (1:3).
«Пенальти? Это очевидный пенальти. Наша ошибка. Рядом с Малкомом было три игрока, и мы не смогли его сдержать», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Пенальти в ворота «Динамо» был назначен в компенсированное к первому тайму время. Нападающий сине-бело-голубых Малком сумел реализовать 11-метровый удар.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 58 очков после 24 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.
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