Малком: мне очень повезло, что я играю в «Зените». Наши болельщики — лучшие!

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком поделился впечатлениями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые обыграли московское «Динамо» со счётом 3:1.

«Сегодня был сумасшедший домашний матч — в хорошем смысле этого слова. Когда я играл в Бразилии, наши болельщики не смолкали ни на секунду. Возможно, посмотрев чемпионат Бразилии, многие болельщики других команд поймут, как важно для игроков, когда они чувствуют поддержку фанатов с первой и до последней секунды. Мне очень повезло, что я играю в «Зените». Наши болельщики — лучшие! Они довольно близки к тому, как болеют за свои команды в Бразилии», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.