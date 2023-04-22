«Реал» Мадрид — «Сельта»: Милитао удвоил преимущество хозяев

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 30-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Реал» и «Сельта» из Виго. Стартовый свисток Антонио Лаоса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте Винисиус убежал по левому флангу в контратаке и вырезал отличную передачу в штрафную, а Марко Асенсио ударом в касание отправил мяч в правый угол ворот. На 48-й минуте второй мяч «Реала» забил Эдер Милитао.

«Реал» набрал 62 очка и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков. «Сельта» с 36 очками располагается на 12-й строчке турнирной таблицы. Чемпионат Испании проводится в 38 туров. «Сливочные» являются действующим победителем турнира.