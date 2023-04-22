«Реал» обыграл «Сельту» в матче Ла Лиги
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Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошёл матч 30-го тура чемпионата Испании. Встретились местный «Реал» и «Сельта» из Виго. Финальный свисток Антонио Лаоса зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.
На 42-й минуте Винисиус убежал по левому флангу в контратаке и вырезал отличную передачу в штрафную, а Марко Асенсио ударом в касание отправил мяч в правый угол ворот.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 48-й минуте Асенсио закрутил мяч с углового, а Эдер Милитао выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в сетку.
«Реал» набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице второе место. «Сельта» (36) — 12-я.
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