Раппопорт: в ЛЧ 9 из 10 арбитров не поставили бы пенальти на Малкоме

Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт прокомментировал назначение пенальти в матче сине-бело-голубых с «Динамо» (3:1) в 24-м туре чемпионата России.

«Если бы арбитр не поставил пенальти, думаю, решение бы признали правильным. То, что Малком играл картинно, это все видели. Но какая ситуация – близко была лицевая линия, и убежать с мячом Малком дальше уже не мог. И если бы не упал, ничего из этого момента он бы не извлёк – у него не было пространства, ему некуда было играть. Малком — умный и хитрый игрок, и это лучший вариант, как можно было решить момент. Во все времена были игроки, которые умели, особенно без видеоповторов, «рисовать» пенальти. И этот пенальти тоже в какой-то степени «нарисованный». Но у судьи, конечно, были основания его поставить. Я могу себе представить реакцию Семака, если бы не поставили – крик был бы поднят такой… Но, например, в Лиге чемпионов из 10 арбитров 9 бы такой пенальти не дали.

Мне кажется, судья, который работал на VAR, не разбирается в этих сложных игровых ситуациях. Потому что, если бы разбирался, не поставил бы. Это очень серьёзное наказание для момента, в котором не было вариантов продолжения атаки. Я уже сказал, что Малком именно потому и начал падать», — сказал Раппопорт в интервью «РБ Спорт».