Тихонов: турбулентность «Ростова» может вылиться в очень неуверенную игру с «Уралом»

Бывший российский футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «Урал» — «Ростов» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» отдал много сил в матче с лидером чемпионата в надежде сохранить интригу и для себя, и для нас. Результат — нулевая ничья, которая как будто даже хуже поражения в данном случае. Она и желаемого не даёт, и оставляет осадок оттого, что ты был очень близок. С учётом всех проблем с составом ростовчан такая моральная турбулентность может вылиться в очень неуверенную игру с «Уралом». А глядя на результаты «Урала» в чемпионате, можно ещё больше ослабить требовательность к себе, потому что гордиться там Екатеринбургу нечем. Но не стоит обманываться. Да, четыре поражения в четырёх матчах, но это был сплошной марафон из верхней части чемпионата. Не хватало только «Ростова» — и вот он, грозный, сильный, но слегка надломленный обстоятельствами. Хотя желание сохранить место и не дать «Спартаку» себя обойти может перевесить любые обстоятельства, если Карпин найдёт нужные слова», – сказал Тихонов Metaratings.

Матч «Урал» — «Ростов» начнётся в 12:00 мск.