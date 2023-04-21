«Урал» — «Ростов». Гончаренко знает возможности Карпина

Ростовчане в последних очных играх забивали ровно по голу в ворота екатеринбуржцев. Не рассчитывают на большее они и в этот раз.

23 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Ростов». Начало – в 12:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Екатеринбурга в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех ростовчан оценивается в 3.22. На ничью дают коэффициент 3.35.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура РПЛ «Урал» — «Ростов» 23 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что игра 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Ростов» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Ростов» (23.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 12:00 МСК Урал Екатеринбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Открывает воскресную программу 24-го тура РПЛ игра «Урала» с «Ростовом». Встреча запланирована на 23 апреля и пройдёт на поле стадиона «Екатеринбург Арена». Начало – в 12:00 мск.

Дополнительную интригу перед матчем подогревают скандалы вокруг команд. Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейское решение о назначении пенальти в матче с ЦСКА, который закончился вничью со счётом 1:1. Если бы не этот спорный момент, то екатеринбуржцы могли выиграть.

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В свою очередь, Валерий Карпин заочно вступил в конфликт с наставником «Химок». Талалаев довольно резко высказался в отношении нападающего «Ростова» Комличенко, а главный тренер встал на защиту своего подопечного.

Вот в такой нервозной обстановке прошла подготовка команд к очередному туру РПЛ. «Урал» к тому же находится под серьёзным давлением из-за поражений в трёх последних матчах чемпионата России.

Подопечные Виктора Гончаренко словно сделали Кубок России своим приоритетом, а на РПЛ махнули рукой. Хозяева проиграли «Зениту» (0:2), «Ахмату» (0:2) и ЦСКА (1:2). Однако «Урал» выбил из Пути РПЛ Кубка России «Спартак», а в первом матче финальной серии отстоял в Москве ничью с ЦСКА со счётом 1:1.

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Ничьей завершилась и последняя встреча «Ростова» в чемпионате. В центральном матче 23-го тура подопечные Карпина принимали «Зенит». Наставники команд увлеклись тактической дуэлью и забыли про атаки. Счёт 0:0 точно отражает напряжение игры и её довольно скучный сюжет.

Единственным заметным футболистом на поле оказался 21-летний полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. В матче с действующим чемпионом молодой хавбек выложился на 110%. Он успевал отрабатывать в обороне и был самым активным в атаке. Весьма вероятно, что Кирилл будет проблемой для Гончаренко.

«Урал» и «Ростов» провели 29 очных встреч. Небольшое преимущество на стороне подопечных Карпина — 12 побед при 10 ничьих. Разница забитых мячей 35:29 также в пользу гостей.

Виктор Гончаренко и Валерий Карпин проведут в весенней стадии сезона уже третий матч между собой. Наставники команд досконально изучили тактические схемы и слабые места друг друга.

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В пяти последних очных матчах «Урал» и «Ростов» обменялись голами. Отметим, что подопечные Карпина в этих играх забили «шмелям» ровно один мяч. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «Ростов» забьёт ровно один гол, за коэффициент 2.48.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Ростов» 23 апреля 2023 года

«Урал» и «Ростов» не будут отсиживаться в обороне. Хозяевам необходимо выигрывать и обезопасить себя от вылета. У «Ростова» задача масштабнее — удержать второе место в таблице. Открытая игра располагает к забитым мячам, но больше одного гола гости соорудить не сумеют, что подтверждают результаты очных встреч. Вот и поставим, что «Ростов» забьёт ровно один гол за 2.48.

Ставка: «Ростов» забьёт ровно один гол за 2.48.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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Прогноз на матч «Майнц» — «Бавария» с коэффициентом 3.30.