Защитник «Химок» Антич: после победы над «Торпедо» шансов на выживание стало больше

Футболист «Химок» Никола Антич считает, что команда увеличила шансы на выживание после победы над «Торпедо» (4:2) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«После победы над «Торпедо» шансов на выживание стало больше. Эта игра была очень важна для нас. Играли в открытый футбол, забили четыре гола. Я очень доволен, едем дальше. Нас ждёт три игры с очень хорошими соперниками. Было бы супер забрать пару очков. Надо подниматься наверх, а самое главное — набирать очки в последних шести турах.
Пропущенный гол во втором тайме — ошибка в центре поля. Не разговаривали между собой — отсюда и получили. Но ребята показали характер. «Торпедо» в конце село, мы выигрывали все единоборства в центре, хорошо играли вверху. В целом во втором тайме мы очень прибавили после второго гола «Торпедо». Что касается пенальти, считаю, что все три одиннадцатиметровых были справедливы», — сказал Антич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 23 апреля 2023
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