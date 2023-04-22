Крутейшая перестрелка аутсайдеров! «Химки» близки к спасению, а «Торпедо» — к вылету?

Андрей Талалаев перед матчем излучал уверенность. Общий посыл – я покинул «Торпедо» только месяц назад, и за это время там ничего не изменилось. С одной стороны, похвалил Жозепа Клотета, заявив, что стало больше дисциплины. С другой – принизил. Ремаркой, что ничего испанского в команде не появилось. У Талалаева в любом случае было преимущество – он находился на скамейке. Его удаление отменили. А вот Клотет смотрел за игрой с трибун. Рулил его ассистент.

Важность матча последних команд РПЛ невозможно недооценить. Для «Торпедо» это был, вероятно, последний шанс зацепиться хотя бы за стыки. У «Химок» ситуация не лучше. Хоть они и опережали конкурента на одно очко. А цель остаться в РПЛ никуда не делась.

Но если вы ожидали, что это будет скучнейший матч аутсайдеров, то приготовьтесь. Команды удивили всех! «Химки» начали игру активнее и больше времени проводили в атаке. Хотя первый момент создали торпедовцы – Рязанцев вывел Кухарчука один на один, но Митрюшкин спас ворота.

Андрей Талалаев Фото: ФК «Химки»

Прошло ещё немного времени, и Кирилл Левников первый раз назначил пенальти. Мяч после атаки химчан застрял в штрафной и прокатился по руке упавшего торпедовца. Бутта Магомедов взял ответственность на себя, но его удар потащил Бабурин. Это его 12-й сейв из 38 попыток в карьере. Удивительная статистика. Правда, Магомедов оказался первым на добивании. Там Егор помочь уже не мог.

«Химки» попытались успокоить игру, но вместо этого получили странный пенальти в ответ. Фол Лысцова очень сложно рассмотреть. Однако видеоассистенты не признали явную ошибку Левникова. Но в любом случае на перерыв команды ушли при равном счёте.

Второй тайм неожиданно активнее начали торпедовцы. А у хозяев разладилась игра. То ли не так сыграли замены, то ли что-то ещё. И команда Клотета очень быстро вышла вперёд. После странных рикошетов, а потом и не лучших действий обороны Стефановича вывели один на один с вратарём. И он не промахнулся.

Это был первый камбэк. И момент, который заставил «Химки» включиться вновь. Но отыгрались они снова из-за пенальти. В этот раз очевидного.

Но дальше не отключили режим активности. А только увеличили обороты. Оборону «Торпедо» в какой-то момент стало жаль. Сначала отличился Хубулов ударом с линии штрафной, а потом – прекрасный мяч Главчича со штрафного. Второй, третий и четвёртый мячи «Химки» забили меньше чем за 10 минут. Удивительно для аутсайдера!

В концовке «Химки» продолжали держать мяч и контролировать ход встречи. У «Торпедо» обходилось почти без атак. Вот что значит работа Талалаева! Интересно, что последний раз четыре мяча подмосковная команда забивала 24 апреля 2022 года в ворота «Крыльев».

Теперь «Химки» максимально приблизились к зоне стыковых матчей. От «Факела» – одно очко. Правда, воронежцы сегодня примут «Оренбург». А вот «Торпедо» осталось на дне. И, похоже, уже вряд ли оттуда выберется.