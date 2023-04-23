Уэлбек — о Де Дзерби: он особенный тренер, у него есть страсть, которая передаётся игрокам

Нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек высказался о работе под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби.
«Каждую неделю наша игра меняется. Мы можем начать матч с одной схемы, а закончить с другой.
Я бы не сказал, что мы тратим слишком много времени на соперника, мы, очевидно, должны уважать того, с кем играем, но это больше касается того, что мы сами хотим делать с мячом. Иногда мы входим в игру и знаем, что у нас есть три способа играть против этого соперника, потому что мы работали над этим на неделе. У нас всегда есть запасной вариант. Роберто — особенный тренер. Для меня очень полезно поработать с ним на этом этапе моей карьеры.
У него есть страсть, и мы видим, как много значит для него футбол и как он хочет, чтобы его команда побеждала. Его энергия передаётся игрокам. Им нравится идти за ним и вникать во всё, что он говорит, и преуспевать», — приводит слова Уэлбека The Telegraph.
- 23 апреля 2023
-
12:57
-
12:43
-
12:40
-
12:40
-
12:31
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:56
-
11:40
-
11:38
-
11:32
-
11:25
-
11:20
-
11:20
-
11:13
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:49
-
10:39
-
10:30
-
10:26
-
10:24
-
10:15
-
10:05
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:37