Уэлбек — о Де Дзерби: он особенный тренер, у него есть страсть, которая передаётся игрокам

Нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек высказался о работе под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби.

«Каждую неделю наша игра меняется. Мы можем начать матч с одной схемы, а закончить с другой.

Я бы не сказал, что мы тратим слишком много времени на соперника, мы, очевидно, должны уважать того, с кем играем, но это больше касается того, что мы сами хотим делать с мячом. Иногда мы входим в игру и знаем, что у нас есть три способа играть против этого соперника, потому что мы работали над этим на неделе. У нас всегда есть запасной вариант. Роберто — особенный тренер. Для меня очень полезно поработать с ним на этом этапе моей карьеры.

У него есть страсть, и мы видим, как много значит для него футбол и как он хочет, чтобы его команда побеждала. Его энергия передаётся игрокам. Им нравится идти за ним и вникать во всё, что он говорит, и преуспевать», — приводит слова Уэлбека The Telegraph.