Нападающий «Торпедо» Рейна: будем продолжать бороться, шансы на сохранение прописки есть

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна высказался о поражении в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:4).

«У «Торпедо» тяжёлая ситуация. Матч с «Химками» был очень важен. Мы могли не только приблизиться к «Химкам», но и обойти их в турнирной таблице. Однако мы проиграли. Очень грустно, но впереди есть ещё игры, будем продолжать бороться. Шансы ещё есть.

Добавлял ли фактор Талалаева дополнительные эмоции? Он наш прямой соперник, мы были очень мотивированы показать результат в матче против Талалаева.

Каким вижу своё будущее? Я не знаю ещё, мой контракт действует до конца сезона, до июля. Дальше будем смотреть, как всё сложится. На данный момент я хочу закончить сезон как можно лучше в «Торпедо». Я получил возможность сыграть за этому команду, чему рад, очень хочу помочь. Мысленно я сейчас сосредоточен на том, чтобы показать максимум.

Сохранение прописки в РПЛ – принципиальный момент для моего будущего? Конечно. Мне бы хотелось продолжить с «Торпедо», но пока ничего не известно. Непонятно, что будет, если мы опустимся. Сложная ситуация. Но мне бы хотелось остаться в этой команде. Меня приняли, дали мне возможность проявить себя», – приводит слова Рейны Metaratings.

После 24 туров «Торпедо» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны стыковых матчей на пять очков.