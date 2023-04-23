«Урал» — «Ростов»: хозяева отыграли один мяч

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На «Екатеринбург Арене» продолжается матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Урал» и «Ростов». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Ростова».

На 19-й минуте Николай Комличенко вывел «Ростов» вперёд. На 50-й минуте Комличенко забил второй мяч. На 80-й минуте Даниэль Мишкич отыграл один мяч.

Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Урала» со счётом 2:1. Голами в составе екатеринбуржцев отметились Лазар Ранджелович и Рай Влут, а в составе «Ростова» — Роман Тугарев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков в 23 матчах. «Ростов» находится на втором месте, на счету команды 46 очков. Лидирует «Зенит», набравший 58 очков в 24 играх.