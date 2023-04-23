Гончаренко: пусть жёлтые карточки Мишкича и Бевеева будут на совести рефери

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Понятно, что сейчас много судейских решений — что‑то будут смотреть, что‑то не будут. До Москвы может даже не дойти то, о чём мы будем говорить. Есть другие команды, которым уделяют внимание. Но нельзя не заметить одни и те же странные вещи. Идёт конец сезона, у нас один‑два‑три игрока пропускают матч, и, имея только одно нарушение, они тут же получают жёлтую карточку. У меня это вызывает улыбку, потому что, наверное, на это стоит обратить внимание. Мишкич нарушает правила только один раз, получает жёлтую карточку. Бевеев получает жёлтую карточку за то, что рефери, наверное, показалось, что он сделал что‑то не так. Хотя со стороны Бевеева никаких действий вообще не было.

Случайность? Ну давайте зададим этот вопрос — случайность или нет. Возьмём следующий кубковый матч, который у нас будет с ЦСКА. У нас — минус два игрока. И так каждый эпизод. Я хотел бы на это обратить внимание. Пускай жёлтые карточки Мишкича и Бевеева будут на совести рефери. И того же Егорычева. А не дать Сильянову жёлтую карточку за срыв атаки на фланге… Ну давайте эти эпизоды оценим. Пусть судейский комитет даст оценку этим эпизодам. Хотя понятно, что на жёлтые карточки они закроют глаза.

Но, ещё раз скажу, что это мелочи, которые не надо смотреть на VAR, надо смотреть, по какой причине пропускают следующую игру наши игроки. Мишкич — первое нарушение, Бевеев — вообще без нарушения, но оба пропускают игру. Случайно? Давайте зададим вопрос. Может, в Москве нас услышат. Когда мы смотрим эпизоды с пенальти в наши ворота и на пенальти в ворота соперника, это до Москвы по большому счёту не доходит. Надеюсь, что обратят внимание», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».