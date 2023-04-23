«Ахмат» — «Сочи»: после первого тайма счёт остался неоткрытым

В эти минуты на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются местный «Ахмат» и «Сочи». Стартовый свисток Артура Фёдорова прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Соперники ушли на перерыв при ничейном счёте. Мяч побывал в сетке ворот «Сочи» на 31-й минуте, когда Антон Швец замкнул подачу с углового, но главный судья Артур Фёдоров после подсказки видеоассистентов не засчитал взятие ворот, зафиксировав фол в атаке.
«Ахмат» не проигрывает в чемпионате России последние четыре матча. Команда Сергея Ташуева сыграла вничью с «Факелом» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а также победила «Крылья Советов» (1:0) и «Урал» (2:0). В турнирной таблице «Ахмат» занимает седьмое место, набрав 37 очков.
«Сочи» проиграл две последние встречи в чемпионате России. Обидчиками сочинцев стали «Крылья Советов» (1:2) и «Краснодар» (0:2). Сейчас «Сочи» занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 31 очко.
- 23 апреля 2023
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