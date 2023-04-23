Бышовец — о «Зените»: борьба за чемпионство окончена. Не было сомнений, кто завоюет трофей
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Российский тренер Анатолий Бышовец высказал мнение, что борьба за чемпионство в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги закончена.
«У меня не было сомнений, кто завоюет трофей. Перед началом сезона известны возможности и потенциал команд. Было интересно, кто, как раньше говорили, попадёт в еврокубки, но сейчас этого нет. Борьба за чемпионство сейчас окончена.
У болельщиков «Зенита» сегодня вызывает интерес, скорее, не чемпионство и результат, а качество игры и зрелищность. Зрелище — это искусство», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 58 очков после 24 матчей. У «Ростова», занимающего второе место, 49 очков.
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