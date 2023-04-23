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ЦСКА против «Локомотива», а Гончаренко — против Карпина! Онлайн тура РПЛ

Друзья, всем привет! 24-й тур РПЛ в самом разгаре. Накануне состоялись три матча, главным из которых по праву считалась встреча «Зенита» и «Динамо». Сегодня, 23 апреля, будет не менее ярко!

Первыми начнут играть «Урал» и «Ростов». Этот матч в первую очередь интересен тренерской дуэлью — Виктор Гончаренко против Валерия Карпина. Особая турнирная мотивация есть у ростовчан, которым наверняка хочется удержать второе место в таблице. Начало — в 12:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 12:00 МСК Урал Екатеринбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

В 14:00 мск стартует матч «Пари НН» — «Крылья Советов». Команда из Нижнего Новгорода так часто теряла очки, что теперь вынуждена бороться за выживание. «Крыльям» такой расклад вряд ли грозит, но исправляться перед болельщиками нужно, потому что результаты в последнее время не радуют.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Далее встретятся «Ахмат» и «Сочи». У команд нет особой турнирной мотивации, но в футбол любят и умеют играть и те, и те. Так что скучно не будет! Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК Ахмат Грозный Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

А вечером нас ждёт московское дерби. ЦСКА и «Локомотив» набрали мощный ход и встречаются в лучший момент из всех возможных. И хоть в таблице между командами пропасть, на поле такого разрыва, скорее всего, не будет. Такие матчи пропускать нельзя! Начало — в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом материале «Чемпионат» будет освещать все матчи дня в РПЛ. Оставайтесь с нами!