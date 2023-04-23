«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм», «Вест Хэм» расправился с «Борнмутом»

Завершились две игры 32-го тура чемпионата Англии. В главном матче дня встречались «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия). Победу с разгромным счётом 6:1 одержала домашняя команда.

К 20-й минуте первого тайма «Ньюкасл» громил соперника – 5:0. По два мяча забили форварды команды Александер Исак и Джейкоб Мёрфи. Ещё одним голом в составе «сорок» до перерыва отметился Жоэлинтон.

Во второй половине команды обменялись забитыми мячами: на гол Гарри Кейна своим точным ударом ответил Каллум Уилсон. Итоговый результат – 6:1 в пользу «Ньюкасла».

Таким образом, команда Энди Хау набрала три очка и упрочила свою позицию в лигочемпионской зоне (третье место). У «Ньюкасла» после 31 игры имеется в активе 59 очков. «Тоттенхэм», в свою очередь, набрал 53 очка после 32 матчей. Лондонский клуб располагается на пятой строчке таблицы, отставая от «Манчестер Юнайтед» на шесть очков. При этом подопечные Эрика тен Хага провели на две игры меньше (30).

«Вест Хэм» в гостях расправился с «Борнмутом», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0. Голами в составе лондонской команды отметились Майкл Антонио, Лукас Пакета, Деклан Райс и Пабло Форнальс. Таким образом, «Вест Хэм» набрал три очка и поднялся на 13-ю строчку таблицы, имея в активе 34 очка. Отрыв команды от зоны вылета – шесть очков.