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«Краснодар-2» и «Кубань» поделили очки в дерби Первой лиги

«Краснодар-2» и «Кубань» поделили очки в дерби Первой лиги
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Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Краснодар-2» и «Кубань». Команды играли на стадионе академии ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Итоговый результат встречи — 1:1.

На 11-й минуте полузащитник Давид Кокоев вывел «Краснодар-2» вперёд. Гостям удалось отыграться на 48-й минуте: отличился полузащитник Максим Сидоров. На 75-й минуте «Кубань» осталась в меньшинстве после удаления Сидорова.

«Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 28 матчей. «Краснодар-2» находится на 18-й строчке, заработав 22 очка. Лидирует калининградская «Балтика» (57).

Россия - Мелбет Первая лига. 28-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
1 : 1
Кубань
Краснодар
1:0 Кокоев – 11'   1:1 Сидоров – 48'
Удаления: нет / Сидоров – 75'
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