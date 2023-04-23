«Краснодар-2» и «Кубань» поделили очки в дерби Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Краснодар-2» и «Кубань». Команды играли на стадионе академии ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Итоговый результат встречи — 1:1.

На 11-й минуте полузащитник Давид Кокоев вывел «Краснодар-2» вперёд. Гостям удалось отыграться на 48-й минуте: отличился полузащитник Максим Сидоров. На 75-й минуте «Кубань» осталась в меньшинстве после удаления Сидорова.

«Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 28 матчей. «Краснодар-2» находится на 18-й строчке, заработав 22 очка. Лидирует калининградская «Балтика» (57).