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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
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ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ
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В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские ЦСКА и «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Дивеев, Роша, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Щетинин, Пиняев, Глушенков, Камано, Дзюба.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 23 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 28 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.

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