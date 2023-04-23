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«Ницца» потерпела третье подряд поражение в чемпионате Франции

«Ницца» потерпела третье подряд поражение в чемпионате Франции
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Сегодня, 23 апреля, проходят матчи 32-го тура чемпионата Франции, в одном из них «Ницца» на своём поле проиграла «Клермону» со счётом 1:2. Это третье подряд поражение «орлят» в Лиге 1, последняя победа команды Дидье Дигара в чемпионате зафиксирована 26 февраля в матче с «Монако» (3:0). С тех пор южане четыре раза подряд сыграли вничью, после чего потерпели три поражения.

Франция - Лига 1. 32-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 2
Клермон
Клермон-Ферран
0:1 Сарачевич – 37'   1:1 Лаборде – 41'   1:2 Хауи – 83'

Параллельно с матчем «Ниццы» и «Клермона» проходили ещё три игры. Финалист Кубка Франции «Нант» поделил очки с «Труа» (2:2).

Франция - Лига 1. 32-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
2 : 2
Труа
Труа
1:0 Паллуа – 25'   1:1 Бальде – 64'   1:2 Одобер – 90+2'   2:2 Гессан – 90+6'

«Аяччо» не сумел обыграть дома «Брест» (0:0), «Лорьян» на своём поле проиграл «Тулузе» (0:1). Ранее в этот же день «Реймс» со счётом 0:2 уступил «Страсбургу».

Лидирует в чемпионате Франции «ПСЖ», набравший 75 очков в 32 матчах. На втором месте расположился «Ланс», у которого 66 очков. Третьим идёт «Марсель» с 64 очками, марсельцы проведут свой матч 32-го тура сегодня, 23 апреля, с «Лионом». Начало игры – в 21:45 мск.

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