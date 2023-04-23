«Ницца» потерпела третье подряд поражение в чемпионате Франции

Сегодня, 23 апреля, проходят матчи 32-го тура чемпионата Франции, в одном из них «Ницца» на своём поле проиграла «Клермону» со счётом 1:2. Это третье подряд поражение «орлят» в Лиге 1, последняя победа команды Дидье Дигара в чемпионате зафиксирована 26 февраля в матче с «Монако» (3:0). С тех пор южане четыре раза подряд сыграли вничью, после чего потерпели три поражения.

Параллельно с матчем «Ниццы» и «Клермона» проходили ещё три игры. Финалист Кубка Франции «Нант» поделил очки с «Труа» (2:2).

«Аяччо» не сумел обыграть дома «Брест» (0:0), «Лорьян» на своём поле проиграл «Тулузе» (0:1). Ранее в этот же день «Реймс» со счётом 0:2 уступил «Страсбургу».

Лидирует в чемпионате Франции «ПСЖ», набравший 75 очков в 32 матчах. На втором месте расположился «Ланс», у которого 66 очков. Третьим идёт «Марсель» с 64 очками, марсельцы проведут свой матч 32-го тура сегодня, 23 апреля, с «Лионом». Начало игры – в 21:45 мск.