«Ахмат» — «Сочи»: Владимир Ильин на 86-й минуте открыл счёт

В эти минуты на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются местный «Ахмат» и «Сочи». Стартовый свисток Артура Фёдорова прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 86-й минуте Владимир Ильин вывел хозяев вперёд, пробив с линии штрафной под дальнюю штангу.

Соперники ушли на перерыв при ничейном счёте. На четвёртой минуте встречи Лука Джорджевич после передачи Жоаозиньо перебросил голкипера «Ахмата», но этот гол засчитан не был – форвард «Сочи» находился в офсайде.

Мяч побывал и в сетке ворот «Сочи», когда на 31-й минуте Антон Швец замкнул подачу с углового. Главный судья Артур Фёдоров после подсказки видеоассистентов не засчитал и это взятие ворот, зафиксировав фол в атаке.

«Ахмат» не проигрывает в чемпионате России последние четыре матча. Команда Сергея Ташуева сыграла вничью с «Факелом» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а также победила «Крылья Советов» (1:0) и «Урал» (2:0). В турнирной таблице «Ахмат» занимает седьмое место, набрав 37 очков.

«Сочи» проиграл две последние встречи в чемпионате России. Обидчиками сочинцев стали «Крылья Советов» (2:1) и «Краснодар» (2:0). Сейчас «Сочи» занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 31 очко.