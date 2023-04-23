Кейта Бальде рассказал, как принимал решение о переходе в «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде объяснил решение перебраться в Российскую Премьер-Лигу после расторжения контракта с «Кальяри».
«В тот момент мне хотелось изменить абсолютно всё: страну, культуру, язык. У меня были различные варианты, в том числе в Италии и Испании, но после обсуждения с семьёй остановился именно на возможности поиграть в России. Когда поступило предложение от «Спартака», я стал подробно изучать историю клуба и узнавать больше об игроках из текущего состава. Это был тот самый отличный шанс полностью поменять жизнь, поэтому просто собрал вещи и поехал. Во мне никогда не было страха перед новыми вызовами. Я прекрасно знаю, на что способен как футболист.
Мой агент Федерико Пасторелло рассказал мне о серьёзном интересе со стороны «Спартака» и желании главного тренера лично связаться со мной. Мы с Абаскалем созвонились по видеосвязи, проговорили час о футболе и жизни, после чего я сразу понял: «Еду!» – рассказал Бальде в интервью клубному сайту.
Напомним, Кейта Бальде воспользовался специальным пунктом в контракте с «Кальяри», согласно которому нападающий мог покинуть клуб, если тот вылетит из Серии А, что и произошло по итогам сезона-2021/2022.
- 23 апреля 2023
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