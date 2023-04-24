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«Мы прибиты». Мюллер прокомментировал последние неудачи «Баварии»

«Мы прибиты». Мюллер прокомментировал последние неудачи «Баварии»
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение мюнхенской команды от «Майнца» в 29-м туре Бундеслиги.

«Я даже не знаю, что сказать. Я вовсе не спокоен, просто озадачен тем, как складывается ситуация. Я бы сказал, что мы прибиты.

Конечно, поражение для нас – это всегда жестокое разочарование и крайнее несоответствие между ожиданиями и реальностью. Сейчас ситуация становится ещё тяжелее.

Наша игра пошла не так с самого начала. Это касается, в том числе, лично меня», — приводит слова Мюллера Sport.de.

«Бавария» уступила «Майнцу» со счётом 1:3, трижды пропустив во втором тайме, и опустилась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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