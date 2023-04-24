В «Боруссии» Д рассказали о будущем Марко Ройса. У игрока истекает контракт после сезона

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке рассказал, что думает о будущем полузащитника Марко Ройса в команде.
«В ближайшее время мы примем решение по контракту Марко. Думаю, на это уйдёт до десяти дней», — приводит слова Вацке журналист Фабрицио Романо.
Немецкий футболист играет за дортмундцев на протяжении 11 лет. Ройс перешёл в «Боруссию» летом 2012 года из одноимённого мёнхенгладбахского клуба. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня. В составе «шмелей» немец провёл 380 матчей и смог отметиться 161 голом. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt составляет € 9 млн.
В текущем сезоне чемпионата Германии 33-летний немецкий игрок принял участие в 20 матчах, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
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