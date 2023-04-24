Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Челси» положительно относятся к возможному назначению Почеттино на пост тренера

Игроки «Челси» положительно относятся к возможному назначению Почеттино на пост тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Игроки «Челси» положительно относятся к возможному назначению аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Как сообщает The Telegraph, игроки лондонского клуба встретили с одобрением новости о возможном приглашении тренера. Они настроены позитивно и воодушевлены его возможным назначением. В команде признают тренерские навыки Почеттино, а также его репутацию тренера, который хорошо управляет составом и мотивирует игроков.

«Челси» опасался, что интерес «Тоттенхэма» к возвращению Почеттино может усложнить ситуацию, однако «шпоры» ещё не связывались с Маурисио. Считается, что ничто не должно помешать тренеру принять предложение от «Челси», если оно поступит.

50-летний Почеттино был уволен из «ПСЖ» летом 2022 года. С тех пор знаменитый аргентинский специалист находится без работы.

Напомним, «Челси» уволил Грэма Поттера с поста главного тренера клуба 2 апреля. Временным главным тренером клуба назначен Фрэнк Лэмпард. Под его руководством команда потерпела четыре поражения подряд.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.

Кто может покинуть «Челси»:

Материалы по теме
Жёсткая борьба за выживание в АПЛ. В зоне риска «Челси», а клубы хотят выкинуть «Эвертон»
Жёсткая борьба за выживание в АПЛ. В зоне риска «Челси», а клубы хотят выкинуть «Эвертон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023