Игроки «Челси» положительно относятся к возможному назначению Почеттино на пост тренера

Игроки «Челси» положительно относятся к возможному назначению аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
Как сообщает The Telegraph, игроки лондонского клуба встретили с одобрением новости о возможном приглашении тренера. Они настроены позитивно и воодушевлены его возможным назначением. В команде признают тренерские навыки Почеттино, а также его репутацию тренера, который хорошо управляет составом и мотивирует игроков.
«Челси» опасался, что интерес «Тоттенхэма» к возвращению Почеттино может усложнить ситуацию, однако «шпоры» ещё не связывались с Маурисио. Считается, что ничто не должно помешать тренеру принять предложение от «Челси», если оно поступит.
50-летний Почеттино был уволен из «ПСЖ» летом 2022 года. С тех пор знаменитый аргентинский специалист находится без работы.
Напомним, «Челси» уволил Грэма Поттера с поста главного тренера клуба 2 апреля. Временным главным тренером клуба назначен Фрэнк Лэмпард. Под его руководством команда потерпела четыре поражения подряд.
На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.
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