Жёсткая борьба за выживание в АПЛ. В зоне риска «Челси», а клубы хотят выкинуть «Эвертон»

В этом сезоне в АПЛ борьба за выживание мощнее, чем за титул – сразу девять команд рискуют вылететь. «Кристал Пэлас», «Лидс», «Вулверхэмптон», «Вест Хэм», «Эвертон», «Ноттингем Форест», «Борнмут», «Лестер» и «Саутгемптон» расположились в нижней части таблицы в пределах всего 13 очков друг от друга. За последние 10 лет ни разу не случалось такого, чтобы команда выше 15-го места имела шансы на вылет. В этом же сезоне свалиться в Чемпионшип может даже клуб, который сейчас занимает 12-ю строчку.

Всё настолько серьёзно, что клубы требуют от лиги наказать «Эвертон» – ещё в марте клуб заподозрили в нарушении финансовых правил АПЛ.

В АПЛ мощная борьба за выживание Фото: Nigel French/PA Images via Getty Images

Шансы на вылет: борьба девятерых

Бонус: «Челси» — 39 очков

Оставшиеся матчи

Соперник Место Место соперника в таблице «Манчестер Юнайтед» В гостях 3 «Брентфорд» Дома 9 «Арсенал» В гостях 1 «Борнмут» В гостях 14 «Ноттингем Форест» Дома 18 «Манчестер Сити» В гостях 2 «Ньюкасл» Дома 4

Рассуждать о вылете «Челси», конечно, немного громко – 11-е место, 39 очков (ни одна команда, которая пересекала отметку в 40 очков, не вылетала из АПЛ), но чисто математически шансы остаться без Премьер-лиги в следующем сезоне у клуба есть. Для этого нужно провалиться во всех оставшихся матчах. Учитывая, что в последних 20 матчах клуб набрал 18 очков (хуже выступили только «Эвертон» (17), «Лестер» (17) и «Саутгемптон» (12)), а забил всего 14 мячей (столько же у «Саутгемптона», который идёт на последнем месте), такой вариант не кажется какой-то сумасшедшей фантазией. Календарь у «Челси» убойный: матчи со всеми командами первой четвёрки, при этом три игры на выезде; «Брентфорд», который сейчас в неплохой форме; и две команды, которые борются за выживание – «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Френку Лэмпарду придётся очень постараться, чтобы не провалиться во всех встречах.

«Кристал Пэлас» — 36 очков

Оставшиеся матчи

Соперник Место Место соперника в таблице «Эвертон» Дома 17 «Вулверхэмптон» В гостях 13 «Вест Хэм» Дома 15 «Тоттенхэм» В гостях 5 «Борнмут» Дома 14 «Фулхэм» В гостях 10 «Ноттингем Форест» Дома 18

Несмотря на существующую угрозу вылета, всё же «Кристал Пэлас» вряд ли отправится в Чемпионшип: после 12-матчевой безвыигрышной серии команда поменяла тренера и начала побеждать. Рой Ходжсон, заменивший Патрика Виейра, одержал три победы подряд (одну даже с разгромным счётом 5:1 – над «Лидсом»). Пять из оставшихся семи матчей у «Пэлас» с командами, которые располагаются ниже в таблице, четыре игры – дома, что должно помочь клубу всё же остаться в АПЛ.

Что говорит статистика?

– Владение мячом – 43,9% (15-е место в лиге)

– xG – 0,1 (18-е место)

– Удары – 10,8 (16-е место)

– Пропущено ударов ­– 12,9 (10-е место)

«Вулверхэмптон» — 34 очка

Оставшиеся матчи

Соперник Место Место соперника в таблице «Лестер» В гостях 19 «Кристал Пэлас» Дома 12 «Брайтон» В гостях 7 «Астон Вилла» Дома 6 «Манчестер Юнайтед» В гостях 3 «Эвертон» Дома 17 «Арсенал» В гостях 1

Клуб провёл перерыв на чемпионат мира в зоне вылета, но после победы над «Вест Хэмом» со счетом 1:0 14 января туда не возвращался. С тех пор их путь к финалу сезона напоминает крутые горки: домашние поражения от «Борнмута» и «Лидса» контрастируют с победами над «Челси» и «Тоттенхэмом». Матч 22 апреля в Лестере вполне может определить, в какую сторону двинется команда, но пока преимущество в семь очков над 18-м местом даёт некую подушку безопасности. Правда, последний отрезок выдастся однозначно сложным – там и «МЮ», и «Арсенал» в последнем туре.

Что говорит статистика?

– Владение мячом – 50,4% (восьмое место в лиге)

– xG – 0,09 (19-е место)

– Удары – 11,2 (14-е место)

– Пропущено ударов ­– 13,9 (15-е место)

«Борнмут» — 33 очка

Оставшиеся матчи

Соперник Место Место соперника в таблице «Вест Хэм» Дома 15 «Саутгемптон» В гостях 20 «Лидс» Дома 29 «Челси» Дома 11 «Кристал Пэлас» В гостях 12 «Манчестер Юнайтед» Дома 3 «Эвертон» В гостях 17

С февраля «Борнмут» качает: победа, поражение, поражение, победа, победа, поэтому предсказывать что-либо кажется ещё сложнее, чем обычно. Тем не менее с худшей защитой лиги (59 пропущенных мячей), худшим владением мяча, наименьшим количеством ударов за игру и сложными матчами в финальном отрезке – более сильные команды дома, соперники по вылету на выезде – для команды всё может решиться в финальной встрече с «Эвертоном».

Что говорит статистика?

– Владение мячом – 38,7% (20-е место в лиге)

– xG – 0,11 (восьмое место)

– Удары – 9,1 (20-е место)

– Пропущено ударов ­– 16,6 (20-е место)

«Вест Хэм» — 31 очко

Оставшиеся матчи

Соперник Место Место соперника в таблице «Борнмут» В гостях 14 «Ливерпуль» Дома 8 «Кристал Пэлас» В гостях 12 «Манчестер Сити» В гостях 2 «Манчестер Юнайтед» Дома 3 «Брентфорд» В гостях 9 «Лидс» Дома 16 «Лестер» В гостях 19

У «Вест Хэма» есть игра в запасе, а одно очко в матче с «Арсеналом» стало ещё одним важным шагом к спасению. При этом их календарь – соперники по вылету, «Ливерпуль», «Сити» и «Юнайтед» – всё же может перевернуть ситуацию и отправить клуб в зону вылета, до которой всего четыре очка.

Что говорит статистика?

– Владение мячом – 42,5% (18-е место в лиге)

– xG – 0,1 (13-е место)

– Удары – 12,6 (девятое место)

– Пропущено ударов ­– 12,1 (восьмое место)

«Лидс» — 29 очков

Оставшиеся матчи

Соперник Место Место соперника в таблице «Фулхэм» В гостях 10 «Лестер» Дома 19 «Борнмут» В гостях 14 «Манчестер Сити» В гостях 2 «Ньюкасл» Дома 4 «Вест Хэм» В гостях 15 «Тоттенхэм» Дома 5

«Лидс» медленно сползает вниз: в августе команда была третьей, перед перерывом на ЧМ – уже 12-й, а теперь — 16-я, проиграв 1:5 «Кристал Пэлас». Сейчас каждый матч для них будет иметь решающее значение, но самыми важными станут поездки в Борнмут и Лондон.

Что говорит статистика?

– Владение мячом – 48,3% (12-е место в лиге)

– xG – 0,1 (14-е место)

– Удары – 12,2 (10-е место)

– Пропущено ударов ­– 13,7 (13-е место)

«Эвертон» — 27 очков

Оставшиеся матчи

Соперник Место Место соперника в таблице «Кристал Пэлас» В гостях 12 «Ньюкасл» Дома 4 «Лестер» В гостях 19 «Брайтон» В гостях 7 «Манчестер Сити» Дома 2 «Вулверхэмптон» В гостях 13 «Борнмут» Дома 14

Шон Дайч встряхнул «Эвертон» в феврале: три победы в четырёх домашних матчах позволили клубу оставаться выше зоны вылета. Однако последние два поражения в матчах с «МЮ» и «Фулхэмом» увеличили риск спуска в Чемпионшип. Ситуацию для клуба усложняет календарь оставшихся игр, в котором из семи матчей четыре – с главными противниками в борьбе за выживание.

Что говорит статистика?

– Владение мячом – 43,4% (16-е место в лиге)

– xG – 0,1 (17-е место)

– Удары – 10,6 (17-е место)

– Пропущено ударов ­– 15,4 (19-е место)

«Ноттингем Форест» — 27 очков

Оставшиеся матчи

Соперник Место Место соперника в таблице «Манчестер Юнайтед» Дома 3 «Ливерпуль В гостях 8 «Брайтон» Дома 7 «Брентфорд» В гостях 9 «Саутгемптон» Дома 20 «Челси» В гостях 11 «Арсенал» Дома 1 «Кристал Пэлас» В гостях 12

10 матчей без побед, четыре игры подряд с командами из первой десятки, встречи с соперниками в борьбе за выживание – ситуация для «Ноттингем Форест» выглядит совершенно безрадостной. Если клубу удастся зацепить очки в матче с «МЮ», то шанс на выживание ещё будет, но статистические показатели «Форест» не внушают оптимизма.

Что говорит статистика?

– Владение мячом – 40,1% (19-е место в лиге)

– xG – 0,1 (16-е место)

– Удары – 10 (19-е место)

– Пропущено ударов ­– 14,2 (16-е место)

«Лестер» — 25 очков

Оставшиеся матчи

Соперник Место Место соперника в таблице «Манчестер Сити» В гостях 2 «Вулверхэмптон» Дома 13 «Лидс» В гостях 16 «Эвертон» Дома 17 «Фулхэм» В гостях 10 «Ливерпуль» Дома 8 «Ньюкасл» В гостях 4 «Вест Хэм» Дома 15

В начале февраля «Лестер» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 4:1 и поднялся на 13-е место, но с тех пор клуб ни разу не победил – безвыигрышная серия растянулась на девять матчей, а из 27 возможных очков было набрано только одно. Брендана Роджерса уволили, и теперь спасти команду попытается Адам Сэндлер. Впереди у него четыре встречи с командами, которые тоже жаждут остаться в АПЛ, и мощный «Сити», поэтому новому наставнику «Лестера» в оставшихся турах нужно раз за разом творить чудеса. Клубу нужно как минимум три победы, чтобы остаться.

Что говорит статистика?

– Владение мячом – 49,4% (10-е место в лиге)

– xG – 0,11 (девятое место)

– Удары – 10,9 (15-е место)

– Пропущено ударов ­– 14,5 (17-е место)

«Саутгемптон» — 23 очка

Оставшиеся матчи

Соперник Место Место соперника в таблице «Арсенал» В гостях 1 «Борнмут» Дома 14 «Ньюкасл» В гостях 4 «Ноттингем Форест» В гостях 18 «Фулхэм» Дома 10 «Брайтон» В гостях 7 «Ливерпуль» Дома 8

И календарь, и результаты «Саутгемптона» в сезоне (шесть побед, пять ничьих, 53 пропущенных мяча, 24 забитых) в совокупности наводят на мысль, что эта команда имеет минимальные шансы на сохранение места в АПЛ.

Что говорит статистика?

– Владение мячом – 44,6% (14-е место в лиге)

– xG – 0,09 (20-е место)

– Удары – 11,3 (12-е место)

– Пропущено ударов ­– 12,6 (девятое место)

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Сервис FiveThirtyEight считает, что наибольшие шансы на вылет имеют пять клубов: «Лидс» (18%), «Лестер» (40%), «Эвертон» (58%), «Форест» (82%) и «Саутгемптон» (91%).

Нефутбольное спасение: клубы давят на лигу, чтобы «Эвертон» исключили

«Эвертон», как и «Челси», тоже пострадал из-за санкций: клуб потерял доходы от принадлежащих Алишеру Усманову компаний USM и «Мегафон», которые различными способами спонсировали клуб и имели связи с владельцем «Эвертона», британско-иранским бизнесменом Фархадом Мошири. Финансовые проблемы клуба стали очевидны, когда ушёл Карло Анчелотти, а на замену ему взяли Рафу Бенитеса – тренера совсем другого калибра как в плане мастерства, так и в плане зарплаты. Плюс ко всему летом 2021 года ушли футболисты, которые получали больше всех: Хамес Родригес, Бернар и Лука Динь. Мухамед Бешич, Янник Боласье, Тео Уолкотт и Джошуа Кинг ушли бесплатно, Мойзе Кин уехал в «Ювентус» в аренду – разгрузка состава была сделана исключительно для уменьшения фонда заработной платы.

В опубликованном в прошлом месяце финансовом отчёте клуба по итогам сезона-2021/2022 зафиксирован убыток в размере £ 44,7 млн ($ 55,5 млн). Правила устойчивого развития Премьер-лиги допускают убытки в размере до £ 105 млн в течение трёхлетнего цикла, но из-за коронавируса данные за сезоны-2019/2020 и 2020/2021 были суммированы и усреднены. Правда, «Эвертону» это всё равно не помогло: в период с 2018 по 2021 год клуб зафиксировал убытки в размере £ 370 млн.

В связи с этим в марте лига передала документы в специальную комиссию, которая должна рассмотреть отчёты «Эвертона» на предмет нарушения регламента. В случае если вина будет доказана, клубу может грозить штраф, лишение очков или, в худшем случае исключение из Премьер-лиги.

По данным английских СМИ, клубы из нижней шестёрки лоббируют принятие мер до окончания этого сезона, потому что лишение очков или исключение «Эвертона» может спасти их самих от вылета.

В «Эвертоне» заявили, что разочарованы решением Премьер-лиги и полностью уверены, что не нарушали правила.

«Эвертон» заявление клуба «Клуб решительно оспаривает обвинения в несоблюдении правил финансовой устойчивости и вместе со своей независимой командой экспертов полностью уверен, что мы по-прежнему соблюдаем все положения. «Эвертон» готов решительно отстаивать свою позицию перед комиссией. Клуб на протяжении нескольких лет открыто и прозрачно предоставлял информацию Премьер-лиге и всегда сознательно действовал с максимальной добросовестностью».

Если «Эвертон» признает вину, то за этим сразу же последуют санкции. Если же клуб будет отрицать нарушения, то ему придётся предоставить письменные доказательства своей правоты. Комиссия может либо рассмотреть документы, либо же назначить слушание, что растянет процесс, из-за чего решение вряд ли будет принято до конца сезона. Затянуть рассмотрение со стороны клуба не получится – это может обернуться для них ещё большими проблемами, потому что у комиссии есть чёткие временные рамки по предоставлению всех документов.

Так или иначе, «Эвертон» оказался в неприятной ситуации, в которой единственный выход – оказаться правым. Что вряд ли, учитывая, что все их отчётности публичны, а значит – публичны и их финансовые проблемы.