Спаллетти: скудетто – награда за все мои жертвы, на которые приходилось идти всю карьеру

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает победу в чемпионате Италии наградой за жертвы в течение карьеры.
«Когда в конце сезона выигрываешь столь важные матчи против соперников такого уровня в такой равной борьбе, эти победы становятся кирпичиками в стене итогового успеха. Но давайте не будем спешить с шампанским, потому что мы ещё не закончили дело.
Я поздравил команду, она хорошо сыграла, что было непросто спустя несколько дней после огорчающего вылета из Лиги чемпионов. Я не думаю, что сегодня мы могли сыграть ещё лучше.
Порой я оглядываюсь и смотрю на свою карьеру. На протяжении этих лет я не то чтобы путешествовал первым классом, поглядывая на всё в иллюминатор, – нет, я путешествовал автостопом! Поэтому нахождение в нескольких шагах от скудетто – это награда за все жертвы, на которые приходилось идти на протяжении многих лет.
Конечно, быть в таком положении приятно. Надо мной смеялись из-за того, что я надевал на матчи бутсы, но я помню, как когда-то отчаянно мечтал о них, но не мог себе их позволить. Я хорошо об этом помню.
У меня была, возможно, более тяжёлая дорога, чем у тех, кто начинал на другом уровне, заслужил уважение и восхищение в качестве футболиста и получил возможность начать тренерскую карьеру на топ-уровне», – приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»:
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