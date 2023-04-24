Фёдор Чалов: было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА

Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о возможном возвращении в команду защитника Марио Фернандеса.
«Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок. Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждём», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После окончания сезона-2021/2022 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне на счету Фернандеса пять матчей в составе «Интернасьонала», в которых он не отметился результативными действиями.
- 24 апреля 2023
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