Фёдор Чалов: было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА

Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о возможном возвращении в команду защитника Марио Фернандеса.

«Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок. Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждём», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После окончания сезона-2021/2022 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Фернандеса пять матчей в составе «Интернасьонала», в которых он не отметился результативными действиями.