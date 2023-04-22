Фернандес расторг контракт с бразильским клубом. Всё ради возвращения в ЦСКА?

В декабре 2022-го Марио Фернандес неожиданно вернулся в футбол после полугодовой паузы. В мае он приостановил контракт с ЦСКА и уехал на родину по семейным обстоятельствам. Это официальная версия. «Чемпионат» сообщал, что есть и другие причины – отсутствие еврокубков и политическая обстановка заставили Марио сомневаться в целесообразности выступлений за ЦСКА. Футболист укатил в Бразилию. А потом подписал контракт с «Интернасьоналом».

Сообщалось, что вернуться в футбол он мог даже летом 2022-го. «Сантос» вёл переговоры с Марио, но безуспешно. Клуб попросил игрока приостановить контракт с армейцами, чтобы забрать его бесплатно. Фернандес отказался. И продлил отпуск ещё на полгода.

13 декабря соглашение с «Интернасьоналом» было подписано. Агент сообщил, что это аренда и Марио настроен вернуться в ЦСКА через год. Ведь контракт действует до лета 2024-го.

Почему пришлось досрочно разорвать соглашение?

В ночь с 20 на 21 апреля официальный сайт «Интернасьонала» сообщил о досрочном расторжении контракта с Фернандесом. В заявлении сказано, что это желание футболиста, связанное с личными причинами.

Тут же бразильский фан-паблик Gremiston добавил: Марио хочет как можно быстрее вернуться в Россию. Иронично добавив, что почти за полгода в «Интернасьонале» он заработал немало денег, но при этом не принёс пользу на поле.

В ЦСКА тоже отреагировали на это решение футболиста.

Кирилл Брейдо директор по коммуникациям ЦСКА «Разумеется, для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом, мы общаемся с Фернандесом практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всём. Но комментировать новость за Марио не готовы. Что касается дальнейшего развития событий, могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную ещё в декабре: у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но необходимо дождаться окончания сезона».

Вывод из этой цитаты – возвращение возможно, но летом. Этого хотят обе стороны.

А как Марио играл в Бразилии?

Точно не очень удачно. За четыре месяца – пять матчей и только один полный. В остальном Фернандес либо сидел в запасе, либо вообще не попадал в заявку.

В клубе объясняли это высокой конкуренцией, а журналисты считали, что Фернандес оказался не готов к возвращению на такой уровень. Особенно учитывая продолжительный простой.

Болельщики тоже были не в восторге от подписания. Логично. Первое – возраст. Никто не понимал, зачем клубу 32-летний защитник, когда можно взять более молодого. Второе – статус. В Бразилии чемпионат России не является главным для просмотра. Поэтому достижения футболиста особо никому не известны. Третье – давняя история из «Гремио», которую любили вспоминать. Якобы Марио после подписания первого контракта исчез на несколько дней. Потом его всё-таки нашли и услышали интересную причину – оказывается, игрок словил приступ депрессии. Пришлось даже обещать, что на этот раз такого не будет.

Марио Фернандес бывший защитник «Интернасьонала» «Теперь я другой, бог изменил меня. Можете поговорить с кем угодно в России, и они высоко оценят моё поведение. Представители «Интернасьонала» знают, что со мной не будет никаких разногласий. Я изменился и стал другим человеком».

Но что-то всё равно пошло не так. По данным журналиста Ивана Карпова, Фернандес так и не смог адаптироваться к бразильской лиге. Много вопросов возникало по организации – например, выплатам зарплат и клубному устройству.

Теперь у Марио и правда остался один путь – возвращение в Россию. Ведь ЦСКА его очень ждёт.