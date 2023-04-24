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Гасилин: почему все смотрят в паспорт Дзюбы? Ибрагимовичу даже больше, чем Артёму

Гасилин: почему все смотрят в паспорт Дзюбы? Ибрагимовичу даже больше, чем Артёму
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Бывший футболист «Зенита» и «Шальке» Алексей Гасилин высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. Гасилин сравнил Дзюба со Златаном Ибрагимовичем, который также показывает высокий уровень игры в весьма немолодом возрасте.

«Дзюба в порядке. Меня не удивляет, что он сейчас столько забивает и отдаёт. Артём — один из топовых форвардов РПЛ сейчас. Как он играет в штрафной, как действует корпусом, так не делает никто.

Не грустно ли, что в РПЛ разрывает футболист, которому 36 лет? А почему все смотрят в паспорт? Златану Ибрагимовичу сколько лет? Даже больше, чем Артёму. Дзюба — топовый игрок для нашего чемпионата. Уровень чемпионата падает, да, но это не проблема Арт1ма. «Локомотив» молодцы, что в него поверили», — приводит слова Гасилина Sport24.

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