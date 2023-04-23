Дзюба: инопланетяне и параллельная вселенная существуют
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Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался об инопланетянах и параллельной вселенной. Бывший капитан сборной России отметил, что скептически относится к концу света.
«Уверен, что существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже — скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически.
Мы много чего не видели, но оно всё существует! Я Новую Зеландию не видел — она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!
Конец света будет в 2048 году? Ну, не знаю. Хотелось бы, чтобы наши дети пожили», – приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».
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