Дзюба: инопланетяне и параллельная вселенная существуют

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался об инопланетянах и параллельной вселенной. Бывший капитан сборной России отметил, что скептически относится к концу света.

«Уверен, что существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже — скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически.

Мы много чего не видели, но оно всё существует! Я Новую Зеландию не видел — она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!

Конец света будет в 2048 году? Ну, не знаю. Хотелось бы, чтобы наши дети пожили», – приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».