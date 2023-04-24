Главный тренер «Акрона» рассказал, как обратился к Библии на установке перед «Спартаком»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался по поводу своей религиозности и рассказал, как обратился к Библии на установке перед матчем со «Спартаком» в Кубке России.
«Я – сильно верующий человек? Не знаю насчёт сильно, но я бы хотел таким стать. Причащался последний раз перед Пасхой и потом на Пасху. Мне повезло, что отец первый раз отвёл меня в храм, ещё когда я был пацаном. Класс пятый или шестой, наверное. Объяснил азы: как вести себя в храме, как ставить свечку. Потом у меня даже была детская библия. Знаю, что бог есть и мы не просто так в этом мире живём. Нужно дорожить каждым днём. Я – мирянин. Не могу себя считать церковным человеком, но стал чаще обращаться к библейским текстам. У меня было Евангелие, но купил ещё и Библию. Стараюсь хоть раз в день читать.
Перед матчем со «Спартаком» сказал нашим ребятам: «В Библии сказано, что господь 365 раз сказал «не бойся». По одному – на каждый день. А раз так, нам-то чего бояться?» Хотя лично не считал, сколько раз в Библии встречается «не бойся». Мне об этом рассказывали знакомые. Если ошибся, то пускай меня поправят», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 24 апреля 2023
-
11:43
-
11:40
-
11:40
-
11:35
-
11:27
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:30