«Очень крутое отношение». Калешин рассказал о подарке «Сампдории» после стажировки в клубе

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о стажировках в российских и зарубежных клубах. Наиболее детально он раскрыл подробности стажировки в итальянской «Сампдории».
«Бывал и в российских, и в зарубежных командах. Из иностранных значимая стажировка была одна. Поездки с РФС в Швецию и Грецию – групповые, а вот в «Сампдорию» отправился лично. Когда организовано только для тебя – это другое. Сначала должен был отправиться в «Лилль» к Бьелсе, но его уволили как раз, когда я оформлял поездку. Увы, всё сорвалось. В срочном порядке искали замену, и нам InStat помог с эксклюзивной стажировкой.
Провёл в «Сампдории» 9-10 дней. Тогда там работал Джампаоло. Я по-итальянски немного говорю, но со мной ещё был переводчик, который всё дословно проговаривал. У меня состоялась двухчасовая беседа с тренером – спрашивай о чём угодно. Плюс со всем персоналом мог общаться, в раздевалку пускали. Такое редко встретишь, если группой едешь. Там обычно показательные тренировки устраивают, а тут неделю смотришь – матч и полностью шестидневный цикл. Затем команда отправилась играть в Неаполь, но я уже не полетел. Зато мне клуб сделал подарок. Мне купили два билета на матч «Ювентус» – «Рома». Ко мне ещё прилетела супруга, и мы на поезде поехали на игру. Очень крутое отношение», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 24 апреля 2023
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