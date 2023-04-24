Облак: Симеоне — тренер будущего, настоящего и прошлого «Атлетико»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился мнением о главном тренере «матрасников» Диего Симеоне, заявив, что тот является наставником будущего, настоящего и прошлого клуба.
«Диего Симеоне? Он тренер будущего, настоящего и прошлого «Атлетико». У нас выдалось тяжёлое начало сезона. Было трудно и ему, и нам, но в конце концов мы смогли объединиться и изменить результаты. Те, кто хотел, чтобы он ушёл, теперь не так уверены в своих словах», — приводит слова Облака TVE.
Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Контракт 52-летнего аргентинского специалиста с мадридским клубом рассчитан до июня 2024 года. Во главе «матрасников» Симеоне выиграл восемь трофеев.
«Барселона» — «Атлетико М». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 30-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 24 апреля 2023
-
11:43
-
11:40
-
11:40
-
11:35
-
11:27
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:30