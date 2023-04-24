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Облак: Симеоне — тренер будущего, настоящего и прошлого «Атлетико»

Облак: Симеоне — тренер будущего, настоящего и прошлого «Атлетико»
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Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился мнением о главном тренере «матрасников» Диего Симеоне, заявив, что тот является наставником будущего, настоящего и прошлого клуба.

«Диего Симеоне? Он тренер будущего, настоящего и прошлого «Атлетико». У нас выдалось тяжёлое начало сезона. Было трудно и ему, и нам, но в конце концов мы смогли объединиться и изменить результаты. Те, кто хотел, чтобы он ушёл, теперь не так уверены в своих словах», — приводит слова Облака TVE.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Контракт 52-летнего аргентинского специалиста с мадридским клубом рассчитан до июня 2024 года. Во главе «матрасников» Симеоне выиграл восемь трофеев.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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