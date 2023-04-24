Голкипер «Атлетико» Облак рассказал, считает ли себя лучшим вратарём в мире
Поделиться
Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим вратарём в мире. Словенец заявил, что он затрудняется ответить на него, так как пресса и болельщики всё равно будут иметь собственное мнение на этот счёт.
«Являюсь ли я лучшим вратарём в мире? Это сложный вопрос. Есть много очень хороших вратарей, которые играют не только в топовых командах, о которых люди говорят больше всего, потому что они борются за титулы. Есть разные мнения. Я работаю над тем, чтобы быть лучшим на каждой тренировке, на которую хожу. У людей и прессы будет своё мнение», — приводит слова Облака TVE.
Материалы по теме
«Барселона» — «Атлетико М». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 30-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 24 апреля 2023
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
08:03
-
08:00
-
07:51
-
07:43
-
07:17
-
07:00
-
06:55
-
06:48
-
06:15
-
06:04
-
05:54
-
05:50
-
05:47
-
05:41
Партнерский контент