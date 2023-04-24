Голкипер «Атлетико» Облак рассказал, считает ли себя лучшим вратарём в мире

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим вратарём в мире. Словенец заявил, что он затрудняется ответить на него, так как пресса и болельщики всё равно будут иметь собственное мнение на этот счёт.

«Являюсь ли я лучшим вратарём в мире? Это сложный вопрос. Есть много очень хороших вратарей, которые играют не только в топовых командах, о которых люди говорят больше всего, потому что они борются за титулы. Есть разные мнения. Я работаю над тем, чтобы быть лучшим на каждой тренировке, на которую хожу. У людей и прессы будет своё мнение», — приводит слова Облака TVE.

«Барселона» — «Атлетико М». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 30-й тур

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