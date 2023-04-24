Глава департамента судейства РФС Каманцев примет участие в общем собрании клубов РПЛ

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев примет участие в общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги.

«По приглашению клубов Каманцев примет участие в общем собрании РПЛ», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Ранее Каманцев занимал пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза. На нынешнюю должность он был назначен в июне 2022 года. Также Павел Каманцев занимает пост председателя Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит», набравший в 24 матчах 58 очков. На втором месте располагается «Ростов» (49), на третьем — «Спартак» (45), имеющий матч с «Краснодаром» в запасе.