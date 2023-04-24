Аршавин не исключил, что «Ростов» финиширует на втором месте в РПЛ сезона-2022/2023

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Ростова» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1). Аршавин не стал исключать расклада, при котором команда Валерия Карпина сумеет завершить нынешний сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
«Ростов» меня удивил тем, что они уверенно, на мой взгляд, выиграли. Они молодцы, они заслуженно ушли в отрыв. И хоть я неделю назад сказал, что у них нет шансов на второе место, после этой победы почему-то подумал: «А почему бы нет». Молодцы. «Ростов» выглядел свежее. В целом уверенно провели игру и заслуженно добыли три очка», — приводит слова Андрея Аршавина «Матч ТВ».
Напомним, «Ростов» набрал 49 очков в 24 матчах и занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.
- 24 апреля 2023
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