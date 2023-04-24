Глава РПЛ Алаев: Кубок получился немного перегруженным, групповая стадия может быть короче
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о проведении Фонбет Кубка России в нынешнем сезоне.
«Что касается Кубка России, то, моё мнение, турнир получился немного перегруженным. Мне кажется, групповая стадия может быть короче. Но Кубок в целом очень удачный. Количество матчей на групповом этапе стоит обсудить, как и двухматчевое противостояние в плей-офф Пути РПЛ», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Действующим победителем турнира является московский «Спартак», который в Пути регионов вылетел от «Акрона». Тольяттинцы в следующем раунде сыграют с «Краснодаром», а в Пути РПЛ лучшего между собой выявляют ЦСКА и «Урал». Проигравшая в этой паре команда сохранит возможность выиграть трофей.
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