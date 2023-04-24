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Гасилин: у Игоря Денисова самые большие яйца в нашем футболе. Он заслужил зарплату Халка

Гасилин: у Игоря Денисова самые большие яйца в нашем футболе. Он заслужил зарплату Халка
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поддержал экс-полузащитника петербуржцев Игоря Денисова в его давнем конфликте с руководством команды. Футболист заявил, что у хавбека самые большие яйца в российском футболе.

«Игорь в той ситуации показал яйца и чисто в человеческом плане поступил правильно. Денисов — человек с самыми большими яйцами в нашем футболе в плане характера. У него обострённое чувство справедливости, и ему всё равно, кто против него — он пойдёт до конца. Халк был в порядке, но ведь и Денисов тоже! Его тогда вообще сватали в АПЛ. Он был топом. Без Денисова «Зенит» вряд ли бы выиграл Кубок УЕФА. Плюс он воспитанник, его любили болельщики. Игорь заслуживал зарплату, как у Халка», — приводит слова Гасилина Sport24.

Конфликт Денисова и «Зенита» был основан на том, что полузащитник требовал уравнять зарплату российских игроков команды с гонорарами новоприбывших легионеров.

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